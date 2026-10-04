نسرين طافش تتألق بإطلالة رياضية عبر «إنستجرام»

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورًا جديدة لها عبر خاصية «ستوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة رياضية.

إطلالة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش مرتدية بنطالًا باللون الرمادي، ونسقت معه توب دون أكمام مكشوف البطن باللون الأبيض، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين طافش في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط وناعم يتناسب مع ظهورها اللافت، مع ارتداء نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت نسرين طافش أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف نسرين طافش في وضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة ناعمة تبرز جمالها.