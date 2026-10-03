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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

لفتت هاندا أرتشيل ، الأنظار بإطلالة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والطابع العصري، حيث اختارت تنسيقًا بسيطًا بألوان الأسود والأبيض، مع تفاصيل أنثوية منحت اللوك حضورًا لافتًا ومميزًا.

تفاصيل هاندا أرتشيل

ظهرت هاندا أرتشيل في الصور مرتدية توب أسود بأكمام طويلة وقصة محددة للجسم، تميز بفتحة صدر واسعة نسبيًا أضفت لمسة أنيقة على الإطلالة، ونسقته مع بنطلون أبيض بقصة مستقيمة تميل إلى الاتساع من الأسفل.

واكتملت الإطلالة بحزام أسود رفيع مزود بإبزيم معدني، ليشكل تباينًا واضحًا مع البنطلون الأبيض ويمنح اللوك تحديدًا أكثر للخصر. 

كما حملت حقيبة يد سوداء، حافظت من خلالها على التناغم اللوني للإطلالة.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل تعتمد إكسسوارات ناعمة

اختارت هاندا أرتشيل قلادة سوداء بتصميم هندسي متدلٍ، جاءت كقطعة بارزة عند منطقة الرقبة، بينما بدت بقية الإكسسوارات محدودة، وهو ما حافظ على بساطة الإطلالة وعدم المبالغة في تفاصيلها.

أما من الناحية الجمالية، فظهرت بتسريحة شعر طويلة منسدلة بنعومة حول الوجه، مع مكياج بدرجات دافئة وهادئة ركز على إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه، إلى جانب شفاه بدرجة طبيعية.

هاندا أرتشيل

الأسود والأبيض.. اختيار هاندا أرتشيل لإطلالة متوازنة

اعتمدت الإطلالة بشكل أساسي على ثنائية الأسود والأبيض، وهي من التنسيقات الكلاسيكية التي تمنح المظهر طابعًا أنيقًا من دون الحاجة إلى الكثير من التفاصيل. 

كما ساعدت القصة المحددة للتوب مع البنطلون الأبيض على خلق توازن واضح بين الجزء العلوي والسفلي من الإطلالة.

وتكشف هذه الإطلالة عن توجه نحو الأزياء البسيطة والأنيقة، مع الاعتماد على قطعة إكسسوار مميزة وحقيبة عملية لإضافة لمسات شخصية إلى اللوك.

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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