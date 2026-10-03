وزير الاستثمار يبحث دعم انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أدماسو تاديسي، رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي (TDB)، على هامش منتدى العلمين أفريقيا،لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات تمويل التجارة والاستثمار، بحضور رؤساء الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات والصندوق السيادي.

وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي، ودعم الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة ، إلى جانب بحث سبل مساندة الشركات المصدرة الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بدراسة آليات تمويلية يمكن أن تسهم في مساعدة شركات التمويل غير المصرفي .

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي ومجتمع الأعمال المصري، من خلال التنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية، للتعرف على احتياجات الشركات والمشروعات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

زيادة انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لاستكشاف مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يدعم زيادة انخراط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة.