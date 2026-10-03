وزير الاستثمار: تعزيز الشراكة بين الشركات ومؤسسات التمويل لدعم قدرات التصدير

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تعزيز أدوات التمويل وضمان الصادرات، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا GO63 وبحضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادي وهيئة تنمية الصادرات.

تطوير أدوات التمويل

وأكد الوزير أهمية تطوير أدوات التمويل وضمان الائتمان التجاري لخفض مخاطر التوسع في الأسواق الخارجية، وتيسير تمويل المشروعات، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تحديد احتياجات الشركات المصرية والتحديات التي تواجهها، وتشبيكها مع المؤسسات التمويلية، بما يتيح حلولًا أكثر ارتباطًا باحتياجاتها ويدعم نموها وتوسعها خارجيا.

كما تناولت المباحثات مع «Afreximbank» فرص التعاون في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بما يسهم في ربط الشركات المصرية بالفرص التمويلية والتجارية في الأسواق الأفريقية، فيما تناول اللقاء مع «SACE» الاستفادة من أدوات ائتمان الصادرات والتمويل في دعم التوسع الخارجي، إلى جانب فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.