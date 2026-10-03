القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن اتجاه لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح إلى إسناد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة إلى طاقم تحكيم إسباني

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم طالب خلاله بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الزمالك.

وحدد النادي في طلبه مواصفات الطاقم الذي يرغب في إسناد المباراة إليه إذ اشترط أن يكون من حكام النخبة في إحدى الدول التابعة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في ظل أهمية المباراة وحساسيتها.