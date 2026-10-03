هنا معتز تتأهل إلى نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026

واصلت هنا معتز، ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة جولة CB للاسكواش 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها أمينة الريحاني، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 11-5، ،6-11،6-11في مباراة استغرقت 28دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هنا معتز إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المفترض أن تواجه ندى عباس ، في لقاء حاسم يوم 4 اكتوبر ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة جولة CB للاسكواش 2026 تُقام في ساو باولو، البرازيل، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 61,000دولار أمريكي، بواقع 18,000دولار لفئة الرجال 43,000 دولار للسيدات.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.