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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملحمة وطنية شاهدة على نبل التضحية.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بـ نصر أكتوبر

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد.

جاء بها:-

بمناسبة الإحتفال بالذكرى المجيدة لنصر أكتوبر العظيم .. يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق .

لم يكن تاريخ السادس من أكتوبر عام 1973 .. مجرد إنتصار عسكرى إستردت فيه مصر أرضها وكبريائها .. بل كان عبوراً مهدَ الأمة لمرحلة جديدة من العطاء والبناء وبينما تتصاعد بمحيطنا الإقليمى اليوم حدة الصراعات والمتغيرات وتتشابك التحديات تخوض بلادنا عبوراً جديداً إمتداداً لروح أكتوبر العظيم فى إطار مسيرة التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة يصطف فيها الشعب المصرى خلف قيادتكم الحكيمة سيادة الرئيس فى ملحمة وطنية ستظل شاهدة على نبل التضحية وشرف الصمود لتحقيق الآمال والطموحات فى مستقبل أكثر إشراقاً وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار.

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،،



 

وزير الداخلية إنتصار أكتوبر الرئيسعبدالفتاح السيسى

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