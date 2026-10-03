مولدوفا تدين اختراق مجالها الجوي بـ 5 طائرات مسيّرة

أدانت وزارة الخارجية في مولدوفا بشدة انتهاك مجالها الجوي من جانب خمس طائرات مسيرة، بالتزامن مع الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكدة أن تداعيات الحرب باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد والمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن حطام طائرات مسيّرة جرى العثور عليه في عدة مناطق من مولدوفا، بينها محيط مدينة كاوشاني، وخارج قرية دوبوفكا في منطقة هينتشِشت، وبين بلدتي ديلاكيو وبوهاتشيني في منطقة أنينوي نوي، إضافة إلى منطقة كروكماز في مقاطعة شتيڤان فودا جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الخارجية المولدوفية إلى أن الحادث بالقرب من كروكماز أدى إلى اندلاع حريق في الغطاء النباتي وتسجيل أضرار مادية، فيما تواصل السلطات توثيق ملابسات الحوادث والتحقيق في ظروف اختراق المجال الجوي.

وأكدت الوزارة أن الحرب لا تزال تولد تهديدات ملموسة لمولدوفا ولأمن المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن السلطات تتابع التطورات عن كثب.

وبحسب وزارة الخارجية، فقد شهدت مولدوفا خلال الأيام السبعة الماضية ثماني حالات اختراق لمجالها الجوي، في وقت تواصل فيه السلطات تقييم تداعيات هذه الحوادث على أمن البلاد.