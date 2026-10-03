وزير الشباب يهنئ منتخب التجديف لحصده 8 ميداليات في البطولة الأفريقية

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر للتجديف والاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، وذلك عقب تحقيق البعثة 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية في البطولة الأفريقية بتونس 2026.

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب التجديف

واثني الوزير علي هذا الإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أن صعود جميع أعضاء البعثة إلى منصات التتويج يعكس كفاءة العمل الفني والإداري.

كما أشاد جوهر نبيل بجهود الاتحاد في دمج الناشئين مع اللاعبين الكبار، بما يضمن التواصل بين الأجيال واستمرار مسيرة الإنجازات، موجهاً الشكر لأعضاء البعثة، وللجهازين الفني والإداري والطبي ،متمنيا وزير الرياضة كل التوفيق للمنتخب القومي في الاستحقاقات المقبلة .

وضمت قائمة اللاعبين:

عبد الخالق البنا،محمدالجبالي،ياسين أشرف ، إبراهيم محمود سعد ،ريماس أسامة ، عالية علي ،زياد سلامة.