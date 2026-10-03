ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم.. قفزة جديدة في أسعار الكيلو وكرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت، بالتزامن مع موجة صعود جديدة بدأت منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد فترة من التراجع شهدتها أسعار الدواجن، وسط تحركات في السوق تستهدف تحقيق التوازن بين المعروض واحتياجات المستهلكين.

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 75 جنيهًا، بينما وصل سعره للمستهلك إلى حوالي 90 جنيهًا للكيلو، في ظل الزيادة التي طرأت على الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

أسعار البيض اليوم

وامتدت الزيادة إلى أسعار البيض، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 105 جنيهات في أسواق الجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 125 جنيهًا، مقارنة بنحو 90 جنيهًا سابقًا.

في المقابل، استقرت كرتونة البيض الأبيض عند 105 جنيهات بالجملة، بينما تباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيهًا بالجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 150 جنيهًا.

مطالب بتحقيق التوازن في السوق

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التعامل مع التطورات الحالية في سوق الدواجن والبيض يحتاج إلى إجراءات سريعة ومنظمة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين المعروض والطلب.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على استقرار صناعة الدواجن، وضمان قدرة المربين والمنتجين على مواصلة العمل والاستمرار في توفير احتياجات السوق.