قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة
انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي
تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك
القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي
أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع
الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات
تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة
50 دقيقة صنعت المجد.. مبارك وملحمة القوات الجوية في أكتوبر
تايلاند تجرد رجل أعمال إسرائيلي من جنسيته
طلب 500 ألف دولار.. شوبير يصدم الجماهير بشأن مشاركة الأهلي في السوبر
اقتراح داخل الأهلي لعودة رامي ربيعة وعموتة يحسم الموقف| خاص
الرجل الذي يدير غزة.. محاولة إسرائيلية جديدة لاغتيال العامودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

 

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا ملحوظًا اليوم السبت، بالتزامن مع موجة صعود جديدة في الأسواق بدأت منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد فترة من التراجع في أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 90 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 75 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 90 جنيهًا.

في المقابل، تراجع سعر كيلو الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» إلى 108 جنيهات في المزرعة، مقارنة بـ120 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 118 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 110 جنيهات، ليصل إلى المستهلك بسعر يقارب 132 جنيهًا.

أسعار البانيه والأوراك والأجنحة اليوم

وتأثرت أسعار أجزاء الدواجن بموجة الارتفاع الحالية، حيث سجل سعر كيلو البانيه ما بين 190 و220 جنيهًا في بعض المحلات، بزيادة تقترب من 20 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الأوراك نحو 80 إلى 90 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 70 و80 جنيهًا.

وسجل سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض في الأسواق

وشهدت أسعار البيض ارتفاعًا أيضًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 105 جنيهات بالجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 125 جنيهًا، مقارنة بنحو 90 جنيهًا سابقًا.

واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 105 جنيهات بالجملة، لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيهًا بالجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 150 جنيهًا.

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: سحب الفائض يدعم توازن السوق

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن التعامل مع الزيادة الحالية في المعروض من الدواجن والبيض يحتاج إلى إجراءات سريعة ومنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن داخل السوق والحفاظ على استقرار صناعة الدواجن وقدرة المربين والمنتجين على الاستمرار.

وأوضح الزيني، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين يمكن أن يمثل إحدى الآليات العملية للتعامل مع فائض الإنتاج، موضحًا أن هذه الخطوة تحقق أكثر من هدف، من بينها توفير مصدر مهم للبروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب سحب جزء من الكميات المعروضة في الأسواق.

«منتجو الدواجن»: سحب جزء من الإنتاج يخفف ضغوط الأسعار

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن هذه الآلية سبق تطبيقها، وهو ما يتيح إمكانية الاستفادة منها مجددًا خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة المعروض والضغوط التي تواجه المنتجين نتيجة تراجع الأسعار.

ولفت إلى أن سحب جزء من الإنتاج من الأسواق من خلال المنظومة التموينية يمكن أن يسهم في تقليل حجم المعروض المتاح أمام المستهلكين، وبالتالي تخفيف الضغوط السعرية التي انعكست على المنتجين، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بمستويات الأسعار المتداولة.

إشادة بالتدخل لسحب فائض الدواجن والبيض

وأشاد الزيني بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل لسحب جانب من فائض الإنتاج وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا لامتصاص جانب من المعروض وإعادة قدر من التوازن إلى السوق.

وأكد أن تنظيم عمليات السحب والتخزين يمكن أن يساهم في الحد من استمرار تراجع الأسعار إلى مستويات تؤثر سلبًا على المربين والمنتجين، خاصة أن استمرار انخفاض الأسعار لفترات طويلة قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاستثمارات القائمة في قطاع الدواجن.

الدواجن البيض اسعار الدواجن اسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترامب

ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

ترشيحاتنا

مبادرة معا بالوعي نحميها

ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» قومي المرأة يطلق حملة وطنية موسعة لبناء الوعي

مركب الملك خوفو

الانتهاء من ترميم وتركيب 16 قطعة خشبية من أرضية مركب خوفو بالمتحف الكبير

اللحوم

الزراعة: ضبط نحو 175 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال سبتمبر

بالصور

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد