أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع

شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا ملحوظًا اليوم السبت، بالتزامن مع موجة صعود جديدة في الأسواق بدأت منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد فترة من التراجع في أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 90 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 75 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 90 جنيهًا.

في المقابل، تراجع سعر كيلو الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» إلى 108 جنيهات في المزرعة، مقارنة بـ120 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 118 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 110 جنيهات، ليصل إلى المستهلك بسعر يقارب 132 جنيهًا.

أسعار البانيه والأوراك والأجنحة اليوم

وتأثرت أسعار أجزاء الدواجن بموجة الارتفاع الحالية، حيث سجل سعر كيلو البانيه ما بين 190 و220 جنيهًا في بعض المحلات، بزيادة تقترب من 20 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الأوراك نحو 80 إلى 90 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 70 و80 جنيهًا.

وسجل سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض في الأسواق

وشهدت أسعار البيض ارتفاعًا أيضًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 105 جنيهات بالجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 125 جنيهًا، مقارنة بنحو 90 جنيهًا سابقًا.

واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 105 جنيهات بالجملة، لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيهًا بالجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 150 جنيهًا.

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: سحب الفائض يدعم توازن السوق

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن التعامل مع الزيادة الحالية في المعروض من الدواجن والبيض يحتاج إلى إجراءات سريعة ومنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن داخل السوق والحفاظ على استقرار صناعة الدواجن وقدرة المربين والمنتجين على الاستمرار.

وأوضح الزيني، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين يمكن أن يمثل إحدى الآليات العملية للتعامل مع فائض الإنتاج، موضحًا أن هذه الخطوة تحقق أكثر من هدف، من بينها توفير مصدر مهم للبروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب سحب جزء من الكميات المعروضة في الأسواق.

«منتجو الدواجن»: سحب جزء من الإنتاج يخفف ضغوط الأسعار

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن هذه الآلية سبق تطبيقها، وهو ما يتيح إمكانية الاستفادة منها مجددًا خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة المعروض والضغوط التي تواجه المنتجين نتيجة تراجع الأسعار.

ولفت إلى أن سحب جزء من الإنتاج من الأسواق من خلال المنظومة التموينية يمكن أن يسهم في تقليل حجم المعروض المتاح أمام المستهلكين، وبالتالي تخفيف الضغوط السعرية التي انعكست على المنتجين، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بمستويات الأسعار المتداولة.

إشادة بالتدخل لسحب فائض الدواجن والبيض

وأشاد الزيني بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل لسحب جانب من فائض الإنتاج وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا لامتصاص جانب من المعروض وإعادة قدر من التوازن إلى السوق.

وأكد أن تنظيم عمليات السحب والتخزين يمكن أن يساهم في الحد من استمرار تراجع الأسعار إلى مستويات تؤثر سلبًا على المربين والمنتجين، خاصة أن استمرار انخفاض الأسعار لفترات طويلة قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاستثمارات القائمة في قطاع الدواجن.