وزيرة الإسكان تصل سلطنة عمان للمشاركة بفعاليات الموئل ومعرض العمران

وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي تستضيفه سلطنة عُمان، بالتزامن مع فعاليات معرض «أكتوبر العمران» 2026.

اليوم العالمي للموئل

ومن المقرر أن تشارك وزيرة الإسكان في فعاليات اليوم العالمي للموئل، الذي يُحتفى به في الخامس من أكتوبر من كل عام، وتُقام فعالياته العالمية هذا العام في مسقط تحت موضوع «السكن الملائم للجميع»، بما يسلط الضوء على أهمية إتاحة السكن الملائم للجميع، والسياسات والحلول والشراكات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وتشهد فعاليات اليوم العالمي للموئل مشاركة عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، لمناقشة قضايا الإسكان والتنمية العمرانية، واستعراض التجارب والممارسات الناجحة في توفير السكن الملائم والمستدام، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الدول.

أكتوبر العمران

كما تتزامن الزيارة مع فعاليات معرض «أكتوبر العمران» 2026، الذي تستضيفه العاصمة مسقط خلال شهر أكتوبر، ويجمع نخبة من المتخصصين وصناع القرار والمطورين والخبراء في مجالات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية والبناء.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة المهندسة راندة المنشاوي عددًا من اللقاءات والفعاليات، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير سياسات الإسكان.