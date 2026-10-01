وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية في مدينتي الشروق والمنصورة الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية وأعمال استكمال مشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق، ومشروعي الإسكان "سكن مصر" و"جنة" في المنطقة السادسة بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة.

وفي هذا الإطار؛ اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على نتائج الجولة التي أجراها المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، لمتابعة أعمال استكمال مشروع "سكن مصر"، حيث تفقد 9 عمارات سكنية ضمن المرحلة الجاري استكمالها، كما تابع أعمال التشطيبات الداخلية بعدد من الوحدات، للوقوف على مستوى التنفيذ والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

ويضم مشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق 2736 وحدة سكنية، تم تنفيذ 2520 وحدة منها حتى الآن، بينما تشمل المرحلة الحالية استكمال تنفيذ 9 عمارات.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني، مع تلافي أي ملاحظات أولًا بأول والحفاظ على جودة الأعمال، بما يضمن استكمال المشروع بالمستوى المطلوب.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على نتائج الجولة التي أجراها المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بالمنطقة السادسة بالمرحلة الثانية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وشملت الجولة تفقد عمارات مشروع "سكن مصر"، الذي يضم 44 عمارة، ومشروع "جنة"، الذي يضم 224 عمارة في المرحلة الثانية.

وتابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز وأعمال التشطيبات والمرافق المرتبطة بالمشروعات، بالإضافة إلى متابعة أعمال المرافق بالمنطقة، والتي شملت أيضًا شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الطرق والكهرباء والخدمات المرتبطة بالمشروعات السكنية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لمختلف مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينتين، لمتابعة معدلات التنفيذ ودفع الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المقررة، بما يسهم في استكمال منظومة التنمية العمرانية بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، وتوفير مناطق سكنية متكاملة الخدمات لسكان المدينة، إلى جانب ضمان استكمال مشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق بالمستوى المطلوب.