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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس 1 أكتوبر ارتفاع على كافة الأنواع، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة تصل إلى 15 جنيه دفعة واحدة بعدما كان يسجل 70 جنيها للمستهلك خلال الفترة الماضية ، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم بحسب بورصة الدواجن.. 



أسعار الدواجن اليوم الخميس 1 أكتوبر 


سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة بين 71 و72 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 85 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الدواجن الساسو في المزرعة بين 105 و106 جنيهات، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه من ٢٠٠ إلى ٢٢٠ جنيه حسب المنطقة السكنية .

أسعار البيض اليوم


تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 110 و120 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر بين 115 و125 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين 124 و125 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم


وتراوحت أسعار الكتاكيت، حيث سجل الكتكوت الأبيض «قطعان» بين 22 و22.5 جنيه، والكتكوت الساسو بيور بين 19 و20 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 18 و19 جنيهًا.

وسجل الكتكوت المعلن من شركات الكتاكيت بين 30 و34 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي المشعر بين 6 و6.5 جنيه، والهجين بين 11 و12 جنيهًا، بينما تراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 15 و16 جنيهًا، وروزي بيور بين 14 و15 جنيهًا.

كما سجل بط مسكوفي عمر يوم بين 34 و35 جنيهًا، والبط الفرنسي بيور بين 22 و23 جنيهًا، بينما تراوح سعر البط المولار المحلي بين 34 و35 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الدواجن 

وأكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض تتراوح بين 5 و10%، موضحًا أن الهدف من تحسن الأسعار هو تمكين المنتجين من الاستمرار في العملية الإنتاجية ومواصلة نشاطهم داخل السوق. 


منتجو الدواجن يأملون تحسن الأسعار

وقال محمود العناني إن المنتجين يأملون ارتفاع أسعار الدواجن والبيض من مستوياتها الحالية إلى مستويات أفضل، بما يتيح لهم الاستمرار في الإنتاج وتحمل الأعباء المرتبطة بالتشغيل.

وأوضح أن الحديث عن زيادة تتراوح بين 5 و10% يأتي في إطار تطلعات المنتجين لتحسين مستويات البيع، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تصل إلى المستوى الذي يأمله المنتجون من أجل مواصلة نشاطهم بصورة مستقرة.

وأشار إلى أن المنتجين يحتاجون إلى الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على تغطية تكلفة الإنتاج، بما يسمح باستمرار العمل وعدم تعرض المنتجين لضغوط تؤثر على قدرتهم على مواصلة الإنتاج. 

زيادة 5 إلى 10% ليست قرارًا رسميًا

وتعكس نسبة الزيادة التي تحدث عنها رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مطالب المنتجين وتطلعاتهم بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولا تمثل قرارًا رسميًا بزيادة أسعار الدواجن أو البيض.

وأوضح العناني أن المنتجين يأملون أن تساعد أي زيادة محتملة في تحسين مستويات الأسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المطالب هو استمرار العملية الإنتاجية داخل السوق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة مستمرة لحركة أسعار الدواجن والبيض، باعتبارهما من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من جانب الأسر والمستهلكين.

 

استمرار الإنتاج يتطلب تحسن الأسعار

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بوجود أسعار تساعدهم على تغطية تكلفة الإنتاج ومواصلة العمل.

وأضاف أن المنتجين يأملون أن يرتفع سعر الدواجن من مستواه الحالي في المزرعة إلى مستويات أعلى، موضحًا أن الوصول إلى سعر مناسب للتكلفة يمثل عاملًا مهمًا في قدرة المنتجين على الاستمرار.

وأوضح أن تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بحركة البيع للمستهلك، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المنتجين على تحمل تكاليف التشغيل والاستمرار في النشاط الإنتاجي.

الدواجن من أرخص مصادر البروتين

وفي سياق حديثه عن أسعار الدواجن والبيض، أشار محمود العناني إلى أن الدواجن تعد من أرخص السلع في مصر، مؤكدًا أهميتها كمصدر للبروتين بالنسبة للمستهلكين.

وأوضح أن منتجات الدواجن تمثل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر، في ظل الاعتماد عليها كأحد مصادر البروتين المتاحة بأسعار أقل مقارنة بغيرها من مصادر البروتين.

كما تحدث عن البيض، مشيرًا إلى أن طبق البيض الذي يبلغ وزنه نحو كيلوغرامين يمثل مصدرًا للبروتين، وذلك في إطار حديثه عن أهمية الدواجن والبيض بالنسبة للمستهلكين.

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