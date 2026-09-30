قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناهج فوق طاقة الأطفال.. تحذير من الضغوط الدراسية على الأسرة المصرية
الحرس الثوري يوجه رسالة عاجلة إلى الناخبين الأمريكيين
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقـ.ـتل وإصابة عشرة في قصف روسي على كييف
تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
كارثة بيئية تضرب العالم وآسيا الأكثر تضررا.. تفاصيل
عقب صعودها 17 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
غدا .. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق
انتعاش صادرات النفط بالشرق الأوسط.. تدفقات الخام تعود إلى 98% من مستويات ما قبل الحرب
7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها
تذبذبات في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 24 الآن
أحمد حمودة: إمام عاشور أخطر لاعبي منتخب مصر .. وأتمنى رؤية حمزة عبد الكريم أساسيًا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-9-2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعودها 17 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعات كبيرة خلال سبتمبر الجاري، صعد خلالها سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 17 جنيهًا.

واليوم الأربعاء هدأت أسعار الدواجن  في المزارع والأسواق.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 30-9-2026ـ  75 جنيهًا في المزارع اليوم لتصل في الأسواق بين 85 و90 جنيهًا.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأضاف أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وذكر أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

وسجل سعر الدواجن في الاسواق بين 80و85 جنيها في الاسواق عند وصولها للمستهلك.

وضربت أسعار الدواجن موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بهدها ثم وصلت 57 ثم صعدت إلى 69 جنيها، وتراجعت إلى 57  ثم ارتفعت إلى 69 ووصلت الان إلى 75 جنيها.

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 30-9-2026،  ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 75 جنيها، ومن المفترض أن يتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 85 و90 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 75 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الآن بين 85 و90 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80و85 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 107 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 125و130  جنيها.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 110 و120 جنيهاً للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 115 و125 جنيهاً للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 26و27 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 27 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 14 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 14 جنيهاً.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر  25 جنيهاً.

بط بيور  20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 85 و95 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 220 و240 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 140 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60و65 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 150 جنيها. 


 

الدواجن أسعار الدواجن سعر الدواجن البيضاء بورصة الدواجن الفراخ البيضاء أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

أوبو

«أوبو» تطلق هاتف Oppo K14 Plus ببطارية 8000mAh وشاشة ألعاب فائقة السرعة

OnePlus 16

شركة OnePlus تفاجئ الجميع بكاميرا 200 ميجابكسل خارقة في هاتفها الرائد القادم!

نقل ذكى

مزايا جديدة تمنح مستخدمي تطبيقات النقل معلومات أوضح عن السعر والسائق.. تفاصيل

بالصور

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد