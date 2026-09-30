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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
آية التيحي

خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية، ظهرت بها في أحدث صورها، حيث اختارت بدلة باللون الأسود بتصميم أنثوي لافت، وأزرار وإكسسورات باللون الذهبي أضفت على مظهرها لمسة فاخرة.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

اعتمدت سيرين عبد النور في إطلالتها على بدلة سوداء أنيقة بقصة محددة تبرز جمال القوام، وجاءت بتصميم مستوحى من أزياء الـBlazer مع ياقة بارزة وتفاصيل ذهبية دقيقة امتدت على حواف القطعة.

وزيّنت الإطلالة بأزرار ذهبية لامعة، إلى جانب حزام أسود عريض عند الخصر تزيّنه إبزيمات وتفاصيل ذهبية، وهو ما منح اللوك طابعًا كلاسيكيًا وفخمًا في الوقت نفسه.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت سيرين تسريحة شعر أسود طويل بتصفيف ناعم ومنسدل، مع فرق جانبي منح ملامحها مزيدًا من النعومة.

سيرين عبد النور

مكياج سيرين عبد النور

واعتمدت في المكياج على درجات ترابية هادئة، مع إبراز العينين بلمسات ناعمة من الآيلاينر والرموش، إلى جانب أحمر شفاه بلون نود وردي، ليكتمل اللوك بأسلوب أنيق وغير متكلف.

ولم تكتفِ سيرين بالتفاصيل الذهبية في ملابسها، بل نسّقت معها أقراطًا ذهبية وأساور رقيقة، لتوحّد عناصر الإطلالة وتمنحها لمسة فاخرة متناسقة.

سيرين عبد النور

إطلالة تجمع بين الأناقة والكلاسيكية

نجحت إطلالة سيرين عبد النور في الجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسة العصرية، إذ منح اللون الأسود حضورًا قويًا، بينما أضافت التفاصيل الذهبية عنصرًا من الفخامة، مع مكياج ناعم وشعر منسدل حافظا على توازن الإطلالة.

سيرين عبد النور
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