وزير الدفاع الباكستاني: سنستخدم أي وسيلة متاحة لحماية المملكة العربية السعودية

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن بلاده ستستخدم "أي وسيلة متاحة" للدفاع عن المملكة العربية السعودية ضد هجمات الحوثيين.

القدرات الباكستانية تحت تصرف الرياض

وقال آصف خلال زيارة إلى روما: "القدرات العسكرية الباكستانية ستكون متاحة للسعودية بموجب معاهدة الدفاع المشترك الجديدة مع السعودية وتركيا".

وأضاف: "لن أدخل في التفاصيل، لكن من الواضح عندما أقول إننا ملزمون بهذا الترتيب للدفاع عن السعودية، فهذا يعني أن أي وسيلة متوفرة في تصرفنا ستكون متاحة للسعودية أيضاً. أعتقد أن هذا التصريح واضح".

الرياض لم تطلب المساعدة رسمياً حتى الآن

ولم يؤكد آصف صراحة مشاركة باكستانية في أي ضربات جوية على اليمن، كما لم يفصح ما إذا كانت السعودية، التي تعرضت لهجمات متكررة من قبل الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، قد طلبت المساعدة بشكل رسمي.

تصريحات حاسمة من الجيش الباكستاني

وجاءت تصريحات آصف بعد أيام من اجتماع رؤساء أركان الجيوش في باكستان وتركيا والسعودية في الرياض لمناقشة سبل الرد على هجمات الحوثيين.

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أول أحمد شريف تشودري قد أكد في وقت سابق أن بلاده ستبذل "كل ما في وسعها" للدفاع عن السعودية، مشدداً على أن التزام إسلام آباد تجاه المملكة "غير مشروط"، وأنها تقف إلى جانبها "دبلوماسياً وعملياً"، مع استعدادها للذهاب إلى "أقصى مدى" إذا تطلب الأمر، وفق ما نقلته روسيا اليوم.