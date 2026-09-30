طريقة عمل الفراخ البلدي بحشوة الأرز والكبد والقوانص .. بلمسة نوبية

تبحث ربات البيوت عن طرق مختلفة لتحضير الفراخ البلدي المحشية بعيدًا عن الوصفات التقليدية، وتقدم الشيف أم معاذ طريقة مميزة تعتمد على حشوة الأرز والكبد والقوانص والخضروات، مع إضافة النعناع والتوابل التي تمنحها نكهة مختلفة.

وقدمت الشيف أم معاذ الوصفة خلال برنامج «على سفرة الصعيد»، موضحة خطوات تحضير الفراخ البلدي بحشوة الأرز بدلًا من الفريك، مع مجموعة من الإضافات البسيطة التي تساعد على تعزيز مذاق الحشوة.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

تعتمد وصفة أم معاذ على الأرز الأبيض مع الكبد والقوانص والجزر والبصل والنعناع، إلى جانب الملح والفلفل الأسود والزنجبيل، ويمكن استخدام الزيت أو السمنة أو الزبدة حسب المتاح.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

سر حشوة الفراخ البلدي.. السكر والنعناع

أوضحت الشيف أم معاذ أن تحضير الحشوة يبدأ بوضع ملعقة من السكر في الحلة مع كمية قليلة من الماء، ثم تقليب السكر حتى يتغير لونه ويبدأ في التكرمل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تساعد على سرعة الطهي، ويمكن الاستعاضة عنها بإضافة الصويا صوص حسب المتاح.

بعد ذلك، يضاف البصل المقطع إلى شرائح جوليان أو مكعبات، مع المادة الدهنية المتوفرة سواء الزيت أو السمنة أو الزبدة، ويقلب الخليط جيدًا حتى يذبل البصل.

ثم تضاف التوابل، والتي تشمل الملح والفلفل الأسود والزنجبيل، سواء كان الزنجبيل طازجًا أو مطحونًا.

إضافة النعناع والكبد والقوانص

تأتي اللمسة المميزة في الوصفة بإضافة النعناع الفريش أو الناشف، ثم تضاف الكبد والقوانص بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة وتشويحها جيدًا.

بعد ذلك، يضاف الجزر المبشور، وتقلب جميع المكونات معًا حتى تتجانس النكهات.

وأكدت أم معاذ أن عدم توافر أحد مكونات الحشوة لا يعني عدم إمكانية تحضير الوصفة، إذ يمكن الاستغناء عن بعض الإضافات أو تعديلها وفقًا للمكونات المتوفرة في المنزل.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

إضافة الأرز إلى حشوة الفراخ

بعد تجهيز خليط الخضروات والكبد والقوانص، يضاف الأرز إلى الحلة، ويعاد تشويحه مع باقي المكونات حتى تتداخل النكهات.

ثم يضاف الماء ويترك الخليط حتى يبدأ الأرز في النضج، موضحة أن استخدام شوربة الدجاج بدلًا من الماء يمنح الحشوة مذاقًا أقوى وأكثر غنى.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

طريقة تنظيف وتجهيز الفراخ البلدي

قبل حشو الفراخ، أوضحت أم معاذ أن الفراخ البلدي تغسل جيدًا، ثم توضع في محلول مكون من الدقيق والملح والفلفل الأسود وعصرة ليمون، وتترك لمدة نحو 15 دقيقة.

وبالنسبة لتتبيل الفراخ، أشارت الشيف إلى عدم الحاجة إلى استخدام كمية كبيرة من البهارات حتى لا تطغى التوابل على النكهة الأصلية للفراخ البلدي.

ويمكن الاكتفاء بالفلفل الأسود، مع توزيعه جيدًا على جميع أجزاء الفراخ.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

مدة تسوية حشوة الأرز

يترك خليط الأرز والكبد والقوانص والخضروات على النار لمدة تقارب 30 دقيقة، وبعد ذلك يصبح جاهزًا لاستخدامه في حشو الفراخ البلدي.

وتحشى الفراخ بالخليط، مع مراعاة عدم الإفراط في كمية الحشوة، ثم توضع في حلة تحتوي على الماء والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

طريقة تسوية الفراخ البلدي المحشية

تترك الفراخ على النار حتى تصل إلى مرحلة النضج، ثم تأتي الخطوة الأخيرة للحصول على اللون الذهبي الشهي.

وبعد تمام التسوية، تدخل الفراخ إلى الفرن مع السمنة البلدي حتى تتحمر من الخارج وتكتسب لونًا مميزًا.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

الفراخ البلدي بحشوة الأرز.. نكهة مختلفة

تقدم طريقة أم معاذ وصفة مختلفة لـالفراخ البلدي المحشية، حيث تجمع بين الأرز والكبد والقوانص والجزر والبصل والنعناع، مع لمسات مستوحاة من المطبخ النوبي.

وتتميز الوصفة بإمكانية تعديل بعض مكوناتها وفقًا لما هو متاح في المنزل، مع استخدام الشوربة بدلًا من الماء للحصول على حشوة أكثر نكهة، وإنهاء التسوية في الفرن باستخدام السمنة البلدي للحصول على لون ذهبي شهي.