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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل أوكرانيا متورطة؟.. «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل مقتـ.ـل 6 من طاقم القاذفة الروسية «تو-95»

تحطم قاذفة استراتيجية روسية
تحطم قاذفة استراتيجية روسية
خاطر عبادة

كشفت قناة «القاهرة الإخبارية»، تفاصيل جديدة عن حادث تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز «تو-95» في مقاطعة آمور الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، ومصرع 6 من طاقمها.

القاذفة كانت في مهمة تدريبية وبلا ذخائر

وقال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الدفاع الروسية أكدت أن القاذفة كانت خالية من الذخائر وتحطمت خلال عملية تدريب كانت تجريها.

وأوضح أن سبعة من عناصر الوزارة كانوا على متن الطائرة، لقي ستة منهم مصرعهم، فيما أصيب السابع بجروح بالغة الخطورة، وفق المعلومات المتداولة داخل روسيا.

خلل تقني وراء الحادث ولا تأكيد لدور أوكراني

وأضاف مشيك في مداخلة مع الإعلامية منى شكر عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الدفاع الروسية أرجعت في بيانها سبب التحطم إلى خلل تقني، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخلل.

وأشار إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن توضح ما إذا كان لأوكرانيا ارتباط بالحادث أم أن السبب فني بحت، مؤكداً أن الدفاع هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان المعلومات في مثل هذه الحوادث، واكتفت حتى اللحظة بما ورد في بيانها الرسمي.

 موسكو تدمر سفينة شحن محملة بسلاح أوكراني

وعلى الصعيد الميداني، كشف المراسل أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل قليل تدمير سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى الجيش الأوكراني.

ولفت إلى أن الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف لم تتوقف، حيث تؤكد الوزارة في بياناتها المتتالية استمرار استهداف منشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للجيش الأوكراني.

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