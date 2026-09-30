قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت أهون من التجنيد».. آلاف الحريديم يُشعلون شوارع القدس بمسيرة ضد الجيش الإسرائيلي
سعيد بالأداء .. عمرو محمود ياسين يُشيد بفوز منتخب مصر: «بداية ممكن نبني عليها»
متى تنخفض درجات الحرارة؟ .. الأرصاد تكشف موعد بداية الأجواء الباردة وتقلبات الخريف
سويسرا تضرب إسكتلندا بثلاثية وتنفرد بصدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية
إبراهيم حسن: لا تخافوا .. القادم أفضل وهدفنا التأهل كأول مجموعة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30-9-2026 مقابل الجنيه
أذكار النوم مكتوبة كاملة.. حصن المسلم وطمأنينة القلوب قبل النوم
كوت ديفوار تحسم مواجهة الصومال بثنائية قاتلة في تصفيات أمم أفريقيا 2027
ننشر كلمة رئيس الوزراء خلال اجتماع الرئيس السيسي بالوزراء والمحافظين وكبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة والعُمد والمشايخ
الكاميرون تتعادل مع الكونغو برازافيل وتواصل صدارة مجموعتها في تصفيات أمم أفريقيا
راكب عربة السيدات .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع مُسن بالمترو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم دخل التاريخ وتفوّق على رمضان صبحي ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض شائعة قد تشير إلى نقص فيتامين D.. متى تحتاج إلى التحليل؟

أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D

يعتقد كثير من الأشخاص أن فيتامين D يرتبط بشكل أساسي بصحة العظام، إلا أن هذا الفيتامين يؤدي أدوارًا متعددة داخل الجسم، وقد يرتبط انخفاض مستوياته بظهور مجموعة من الأعراض والعلامات التي قد لا ينتبه إليها البعض.

أعراض نقص فيتامين D

ويعد نقص فيتامين D من المشكلات الشائعة، خاصة مع قلة التعرض لأشعة الشمس وقضاء فترات طويلة داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة.

وفي تصريح خاص لـ«صدى البلد»، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أبرز الأعراض التي قد ترتبط بانخفاض مستويات فيتامين D، مؤكدًا أن ظهور هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود نقص، وأن التشخيص يحتاج إلى تقييم طبي وتحاليل مناسبة، ومن ألرز الأعراض ما يلي :

أعراض نقص فيتامين D

- الإرهاق والتعب المستمر:

قد يكون الشعور المستمر بالتعب والإجهاد، حتى مع الحصول على ساعات نوم كافية، من العلامات التي تظهر لدى بعض الأشخاص الذين يعانون انخفاض مستويات فيتامين D.

أعراض نقص فيتامين D

- آلام العظام والمفاصل:

يمكن أن يرتبط نقص فيتامين D بضعف امتصاص الكالسيوم، وهو ما قد يؤثر في صحة العظام ويسبب الشعور بآلام متكررة في العظام والمفاصل لدى بعض الحالات.

أعراض نقص فيتامين D

- ضعف العضلات:

قد يظهر نقص فيتامين D لدى بعض الأشخاص في صورة ضعف بالعضلات أو انخفاض القدرة على أداء بعض الأنشطة اليومية، مثل صعود السلالم أو بذل مجهود بدني معتاد.

أعراض نقص فيتامين D

- تساقط الشعر:

أشار القيعي إلى أن تساقط الشعر قد يرتبط في بعض الحالات بانخفاض مستويات فيتامين D، خاصة عند عدم وجود سبب واضح آخر لتساقط الشعر، إلا أن هناك أسبابًا عديدة أخرى يمكن أن تؤدي إلى المشكلة نفسها.

أعراض نقص فيتامين D

- تكرار الإصابة بالعدوى:

يلعب فيتامين D دورًا في دعم وظائف الجهاز المناعي، لذلك قد يرتبط انخفاض مستوياته ببعض التغيرات في الاستجابة المناعية، وقد يلاحظ بعض الأشخاص تكرار الإصابة بنزلات البرد أو بعض الالتهابات.

أعراض نقص فيتامين D

- بطء التئام الجروح:

قد يكون تأخر التئام الجروح مقارنة بالمعتاد أحد العوامل التي تستدعي الانتباه إلى الحالة الصحية بشكل عام، ويمكن أن يكون انخفاض فيتامين D أحد العوامل المساهمة في بعض الحالات.

أعراض نقص فيتامين D

- تقلبات المزاج والشعور بالاكتئاب:

تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين D وبعض اضطرابات المزاج لدى بعض الأشخاص، إلا أن العلاقة مع الاكتئاب معقدة، ولا يمكن اعتبار نقص الفيتامين سببًا مباشرًا في جميع الحالات.

أعراض نقص فيتامين D

هل هذه الأعراض تعني الإصابة بنقص فيتامين D؟

أكد الدكتور معتز القيعي أن ظهور عرض واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود نقص فيتامين D، إذ يمكن أن تتشابه هذه العلامات مع أعراض العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

لذلك، فإن تحديد وجود نقص من عدمه يحتاج إلى التحاليل الطبية وتقييم الحالة الصحية بشكل كامل، بدلًا من الاعتماد على الأعراض وحدها.

أعراض نقص فيتامين D

متى يجب إجراء تحليل فيتامين D؟

إذا كان الشخص يعاني من مجموعة من الأعراض السابقة أو لديه عوامل قد تزيد احتمالية انخفاض مستويات فيتامين D، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد مدى الحاجة إلى إجراء التحليل.

وفي حال ثبوت وجود نقص، يمكن للطبيب تحديد الطريقة المناسبة للتعامل معه، سواء من خلال تعديل نمط الحياة أو تناول المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف طبي.

نقص فيتامين D أعراض نقص فيتامين D أعراض نقص فيتامين د فيتامين د علامات نقص فيتامين د تحليل فيتامين D نقص فيتامين د عند الكبار نقص فيتامين د والعظام نقص فيتامين د نقص فيتامين د والعضلات نقص فيتامين د وتساقط الشعر نقص فيتامين د والإرهاق نقص فيتامين د والمناعة أعراض نقص الفيتامينات مصادر فيتامين D أهمية فيتامين D

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

وزير المالية

وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر

ترشيحاتنا

أوبو

«أوبو» تطلق هاتف Oppo K14 Plus ببطارية 8000mAh وشاشة ألعاب فائقة السرعة

OnePlus 16

شركة OnePlus تفاجئ الجميع بكاميرا 200 ميجابكسل خارقة في هاتفها الرائد القادم!

نقل ذكى

مزايا جديدة تمنح مستخدمي تطبيقات النقل معلومات أوضح عن السعر والسائق.. تفاصيل

بالصور

أعراض شائعة قد تشير إلى نقص فيتامين D.. متى تحتاج إلى التحليل؟

أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D

تأخير الساعة.. باقي كام يوم على التوقيت الشتوي 2026؟

موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

المزيد