أعراض شائعة قد تشير إلى نقص فيتامين D.. متى تحتاج إلى التحليل؟

يعتقد كثير من الأشخاص أن فيتامين D يرتبط بشكل أساسي بصحة العظام، إلا أن هذا الفيتامين يؤدي أدوارًا متعددة داخل الجسم، وقد يرتبط انخفاض مستوياته بظهور مجموعة من الأعراض والعلامات التي قد لا ينتبه إليها البعض.

أعراض نقص فيتامين D

ويعد نقص فيتامين D من المشكلات الشائعة، خاصة مع قلة التعرض لأشعة الشمس وقضاء فترات طويلة داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة.

وفي تصريح خاص لـ«صدى البلد»، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أبرز الأعراض التي قد ترتبط بانخفاض مستويات فيتامين D، مؤكدًا أن ظهور هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود نقص، وأن التشخيص يحتاج إلى تقييم طبي وتحاليل مناسبة، ومن ألرز الأعراض ما يلي :

أعراض نقص فيتامين D

- الإرهاق والتعب المستمر:

قد يكون الشعور المستمر بالتعب والإجهاد، حتى مع الحصول على ساعات نوم كافية، من العلامات التي تظهر لدى بعض الأشخاص الذين يعانون انخفاض مستويات فيتامين D.

أعراض نقص فيتامين D

- آلام العظام والمفاصل:

يمكن أن يرتبط نقص فيتامين D بضعف امتصاص الكالسيوم، وهو ما قد يؤثر في صحة العظام ويسبب الشعور بآلام متكررة في العظام والمفاصل لدى بعض الحالات.

أعراض نقص فيتامين D

- ضعف العضلات:

قد يظهر نقص فيتامين D لدى بعض الأشخاص في صورة ضعف بالعضلات أو انخفاض القدرة على أداء بعض الأنشطة اليومية، مثل صعود السلالم أو بذل مجهود بدني معتاد.

أعراض نقص فيتامين D

- تساقط الشعر:

أشار القيعي إلى أن تساقط الشعر قد يرتبط في بعض الحالات بانخفاض مستويات فيتامين D، خاصة عند عدم وجود سبب واضح آخر لتساقط الشعر، إلا أن هناك أسبابًا عديدة أخرى يمكن أن تؤدي إلى المشكلة نفسها.

أعراض نقص فيتامين D

- تكرار الإصابة بالعدوى:

يلعب فيتامين D دورًا في دعم وظائف الجهاز المناعي، لذلك قد يرتبط انخفاض مستوياته ببعض التغيرات في الاستجابة المناعية، وقد يلاحظ بعض الأشخاص تكرار الإصابة بنزلات البرد أو بعض الالتهابات.

أعراض نقص فيتامين D

- بطء التئام الجروح:

قد يكون تأخر التئام الجروح مقارنة بالمعتاد أحد العوامل التي تستدعي الانتباه إلى الحالة الصحية بشكل عام، ويمكن أن يكون انخفاض فيتامين D أحد العوامل المساهمة في بعض الحالات.

أعراض نقص فيتامين D

- تقلبات المزاج والشعور بالاكتئاب:

تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين D وبعض اضطرابات المزاج لدى بعض الأشخاص، إلا أن العلاقة مع الاكتئاب معقدة، ولا يمكن اعتبار نقص الفيتامين سببًا مباشرًا في جميع الحالات.

أعراض نقص فيتامين D

هل هذه الأعراض تعني الإصابة بنقص فيتامين D؟

أكد الدكتور معتز القيعي أن ظهور عرض واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود نقص فيتامين D، إذ يمكن أن تتشابه هذه العلامات مع أعراض العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

لذلك، فإن تحديد وجود نقص من عدمه يحتاج إلى التحاليل الطبية وتقييم الحالة الصحية بشكل كامل، بدلًا من الاعتماد على الأعراض وحدها.

أعراض نقص فيتامين D

متى يجب إجراء تحليل فيتامين D؟

إذا كان الشخص يعاني من مجموعة من الأعراض السابقة أو لديه عوامل قد تزيد احتمالية انخفاض مستويات فيتامين D، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد مدى الحاجة إلى إجراء التحليل.

وفي حال ثبوت وجود نقص، يمكن للطبيب تحديد الطريقة المناسبة للتعامل معه، سواء من خلال تعديل نمط الحياة أو تناول المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف طبي.