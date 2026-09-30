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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوت ديفوار تحسم مواجهة الصومال بثنائية قاتلة في تصفيات أمم أفريقيا 2027

كوت ديفوار
كوت ديفوار
محمد سمير

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الصومالي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

وانتظر منتخب كوت ديفوار حتى الدقائق الأخيرة لحسم اللقاء، بعدما افتتح بان خيوهو التسجيل في الدقيقة 89، قبل أن يضيف بازومانا نوري الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليحصد الأفيال ثلاث نقاط جديدة في مشوار التصفيات.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين متتاليين، فيما ظل منتخب الصومال دون رصيد من النقاط.

وكان منتخب كوت ديفوار قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على غانا، بينما خسر منتخب الصومال أمام جامبيا في الجولة الأولى.

تشكيل الصومال أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: حسين.

خط الدفاع: محمد، حناني، علي عمر، عثمان.

خط الوسط: شريف، عثمان، مارليسون.

خط الهجوم: سليمان، يحيى، حسين.

تشكيل كوت ديفوار أمام الصومال

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: أجبادو إيمانويل، كريست إيناو، فرانك كيسي، مالك يالكوي، جيسلان كونان.

خط الوسط: نيكولاس بيبي، أوبتي إيفان نديكا، إيلي واهي، زوغبي لوك.

خط الهجوم: يان ديوماندي.
 

كوت ديفوار الصومال أمم أفريقيا تصفيات أمم أفريقيا 2027 أمم أفريقيا 2027

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