وحشتكوا .. عمر مرموش يُوجّه رسالة للجمهور بعد عودته للتهديف مع منتخب مصر

احتفل عمر مرموش، لاعب منتخب مصر بالفوز على جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2027.

وشارك مرموش صورًا عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من المباراة، وعلّق: “وحشتكوا” بعد عودته للتهديف مع المنتخب الوطني.

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على نظيره جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز مصر على جنوب السودان كالتالي:

- مصر: 4 نقاط

- مالاوي: 3 نقاط

- أنجولا: نقطة واحدة

- جنوب السودان: دون نقاط.