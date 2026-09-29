ماجد سامي يكشف سر تألق مرموش أمام جنوب السودان: ابننا متربي على النجيل الصناعي

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، عن سر تألق عمر مرموش خلال مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ونشر ماجد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لمرموش وكتب: «ابننا اللي متربي على النجيل الصناعي بتاع فرع النخيل»، في إشارة إلى مرموش وتكوينه داخل قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة.

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على نظيره جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز مصر على جنوب السودان كالتالي:

- مصر: 4 نقاط

- مالاوي: 3 نقاط

- أنجولا: نقطة واحدة

- جنوب السودان: دون نقاط.