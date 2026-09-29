عمر مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك جنوب السودان

نجح عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر، في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة أمام جنوب السودان، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

جاء هدف مرموش في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ليعزز تقدم المنتخب المصري ويمنح الفراعنة أفضلية بهدفين دون رد أمام أصحاب الأرض.

كان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف مرموش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.

تشكيل منتخب مصر

بدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، عمر فايد، كريم حافظ، محمود صابر، علي محمود، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، وحمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبد العزيز البلعوطي من قائمة المباراة.

ترتيب المجموعة

دخل منتخب مصر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

طاقم تحكيم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، بقيادة أحمد امتياز حكمًا للساحة، ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدًا أول، وأسويت تيلوك مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.