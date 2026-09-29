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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبعوث بوتين في واشنطن.. تحركات روسية لفتح مسار اقتصادي جديد مع ترامب

مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف
مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف
أمنية رشاد الجلوي

كثّفت موسكو اتصالاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر سلسلة لقاءات أجراها مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، في واشنطن، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشملت لقاءات دميترييف مسؤولين أمريكيين، بينهم ممثلون عن وزارتي الخزانة والطاقة، وذلك عقب محادثات عقدها في نيويورك مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، تناولت ملفات التعاون الاقتصادي الروسي الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة «تاس» عن مصادر مطلعة.

مباحثات الطاقة وإنهاء الحرب

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات التي أجراها دميترييف مع مسؤولين أمريكيين كانت «بناءة»، وتناولت سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى جانب مبادرات محتملة للتعاون في مجال الطاقة بين واشنطن وموسكو بعد انتهاء الحرب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وتأتي هذه الاتصالات عقب اجتماع ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك الأسبوع الماضي، والذي بحث خلاله الجانبان إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يستهدف منشآت الطاقة.

كما تتزامن مع لقاء جمع ويتكوف وكوشنر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في وقت سابق من سبتمبر، ضمن التحركات الدبلوماسية الرامية إلى بحث تسوية للحرب.

مبادرة لتبادل السجناء وتخفيف العقوبات

وفي مسار موازٍ، كشفت مجلة «ذي أتلانتيك» عن مبادرة طرحها جون كول، مبعوث ترامب لشؤون أوروبا الشرقية، تقوم على الإفراج عن سجناء سياسيين روس مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وذكرت المجلة أن ترامب وافق على اختبار المبادرة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، في إطار مساعٍ لفتح قنوات جديدة للتواصل مع روسيا، وربط الملفات الإنسانية بإمكانية إحراز تقدم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب التقرير، قد تمهد هذه المبادرة الطريق أمام تفاهمات تجارية أوسع تشمل النفط والديزل والمعادن الأرضية النادرة وسلعًا أخرى، بما يتيح توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن.

تجربة بيلاروسيا نموذجًا

ويستند مقترح كول إلى تجربة سابقة مع بيلاروسيا، قاد خلالها مفاوضات أسفرت عن الإفراج عن نحو 500 سجين سياسي خلال العام الماضي، بينهم مواطنون أمريكيون، مقابل تخفيف واشنطن بعض العقوبات والسعي إلى إبرام اتفاقات اقتصادية مع مينسك.

وأشارت «ذي أتلانتيك» إلى أن كول يسعى، بموافقة ترامب، إلى تطبيق نهج مماثل مع روسيا، موضحة أنه أجرى محادثات مع المعارض الروسي الحائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، بشأن إعداد قائمة تضم معارضين وصحفيين وغيرهم من المحتجزين في السجون الروسية.

 

اعتراضات أوروبية وأوكرانية

وتعكس التحركات الأمريكية الروسية اتساع نطاق الاتصالات بين الجانبين، لتشمل ملفات الطاقة والتجارة والعقوبات، إلى جانب المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

لكن المبادرة المقترحة بشأن السجناء تواجه تحديات سياسية، في ظل اعتراضات أوكرانية وأوروبية على تخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو قبل انتهاء الحرب.

وبينما تواصل واشنطن اختبار مسارات متعددة للتعامل مع روسيا، تظل فرص توسيع التعاون الاقتصادي مرتبطة بتطورات المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات في الملفات السياسية والاقتصادية.

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