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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى خمسة أهداف، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وافتتح مصطفى عبد الرؤوف زيكو التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، بعدما منح الفراعنة الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن ينجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 76.

وعاد مرموش للتألق مجددًا، وسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 80، ليعزز تقدم الفراعنة، قبل أن يختتم حمزة عبد الكريم مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وحل منتخب أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

تشكيل منتخب مصر

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، عمر فايد، كريم حافظ، محمود صابر، علي محمود، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، وحمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبد العزيز البلعوطي من قائمة المباراة.

طاقم تحكيم المباراة

أدار المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، بقيادة أحمد امتياز حكمًا للساحة، ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدًا أول، وأسويت تيلوك مساعدًا ثانيًا، بينما تولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.

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