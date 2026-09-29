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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات .. ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز نصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، برئاسة محمد عبد العزيز، بتكثيف جهودها فى مجال النظافة العامة ورفع المخلفات ، بالتوازى مع متابعة المشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وذلك فى إطار جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات أولاً بأول ، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى وخلق بيئة نظيفة وآمنة بمختلف أنحاء المحافظة .

متابعة أعمال النظافة بأبو سمبل وتوشكى

فيما قام رجب برقى، رئيس القرية أبو سمبل، بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمحيط القرى، بما يسهم فى الحفاظ على الشكل العام والمظهر الحضارى للمناطق السكنية، كما تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدينة وبجوار كوبرى توشكى.

متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية خريت

فيما تابعت فاطمة صيام، رئيس قرية خريت، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرية، حيث تم متابعة أعمال توصيل خط الفايبر بالمجمع الخدمى، إلى جانب تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى، بما يدعم جهود المبادرة فى توفير وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

إصلاح أعطال الإنارة العامة بقرية وادى العرب

وفى السياق ذاته، قام أحمد إبراهيم، رئيس قرية المالكى، بمتابعة أعمال إصلاح أعطال الإنارة العامة بقرية وادى العرب، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحفاظ على كفاءة منظومة الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

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