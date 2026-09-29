أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد قريبا".

وأضاف :" الحرب على إيران أحد أهم الأحداث في تاريخ الولايات المتحدة والتاريخ سيكتب عنها".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران «تنهار بشكل كبير»، في تصريحات تعكس تصعيدًا جديدًا في لهجة الإدارة الأمريكية تجاه طهران، بالتزامن مع استمرار الحرب والضغوط الاقتصادية على إيران، إلى جانب تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى مسار لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.