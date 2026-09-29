قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مع تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد
الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد
وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة
إسلام صادق: المنتخب الوطني يستعيد بريقه
بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا
الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات
مفتي الجمهورية: الإمام الطيب أعاد للأزهر هيبته وللخطاب الديني توازنه وللضمير الإنساني صوته
الرئيس السيسي عن التطورات بالمنطقة: ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع
الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة.. رسائل مهمة بشأن الاقتصاد والسلام وأمن مصر
الرئيس السيسي: مصر خسرت 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة صباحًا وليلاً وارتفاع درجات الحرارة نهارًا خلال الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع اعتدال درجات الحرارة خلال فترات الصباح والليل، وارتفاعها نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن طقس غد الأربعاء يشهد أجواءً خريفية معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت شاكر أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية، قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، وذلك على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث نحو 10%.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا تسجل 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و29 درجة على الوجه البحري، و27 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و29 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و32 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 39 درجة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وخلال فترات الليل.

وأكدت أن الأجواء خلال الأيام المقبلة ستظل خريفية معتدلة خلال فترات الصباح والليل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وارتفاعها بشكل أكبر على جنوب الصعيد.

ودعت شاكر المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات والنشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

لأرصاد الجوية ر الأجواء الخريفية اعتدال درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

ارشيفية

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد