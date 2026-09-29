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جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل صادمة وراء خروج نزيلة من ذوي الهمم من دار للمسنين بمنطقة نزلة البطران في الهرم، بعدما كشفت لأسرتها عن تعرضها لاعتداء جنـ.ـسي مرتين، واتهامها مدير الدار بارتكاب الجريمة والتعدي عليها بالضرب، لمنعها من الإفصاح عما تعرضت له.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما غادرت النزيلة الدار وتوجهت إلى منزل خالتها، قبل أن يسألها شقيقها عن سبب تركها المكان، لتخبره، وفقًا لما ورد في البلاغ، بأنها تعرضت لاعتداء جنـ.ـسي مرتين على يد مدير الدار، كما اتهمته بالتعدي عليها بالضرب حتى لا تكشف الواقعة.

وبحسب التحريات، فإن النزيلة تعاني من إعاقة ذهنية، وسبق حجزها بأحد المستشفيات، وكانت تقيم داخل دار للمسنين بمنطقة نزلة البطران، قبل أن تغادرها وتتوجه إلى منزل خالتها، حيث كشفت لأسرتها تفاصيل ما قالت إنها تعرضت له خلال فترة وجودها بالدار.

بلاغ يتهم مدير دار مسنين بالاعتداء على نزيلة

وعقب معرفة الأسرة بما روته النزيلة، توجه أحد أفرادها إلى قسم شرطة الهرم، وحرر محضرًا اتهم فيه مدير الدار بالاعتداء جنسيًا على شقيقته والتعدي عليها بالضرب.

وباشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وأجرت التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الواقعة، وتمكنت من ضبط مدير الدار، وتبين أنه يبلغ من العمر 48 عامًا.

مدير الدار سوابق

وكشفت التحريات، وفقًا لما ورد بمحضر الواقعة، عن سبق اتهام المتهم في 23 قضية، من بينها السرقة بالإكراه والضرب والآداب العامة والهروب من المراقبة وخيانة الأمانة والاستيلاء وحيازة سلاح دون ترخيص وغيرها من الاتهامات.

وأشارت التحريات إلى أن الأحكام الصادرة ضده بلغت 20 عامًا، بالإضافة إلى كفالات مالية قدرها 20 ألف جنيه.

المتهم أمام النيابة العامة

وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه، أقر بارتكاب الواقعة، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، واتخاذ القرار القانوني بشأنها.

النيابة العامة الجيزة الهرم جريمة في دار مسنين مباحث الجيزة

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