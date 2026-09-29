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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تكريم كارولين عزمي في ملتقى القيادات العربية الشابة بالقاهرة

الفنانة الشابة كارولين عزمي
الفنانة الشابة كارولين عزمي
الديب أبوعلي

شهدت فعاليات الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة «أجيال تحفظ وحدة الأمة»، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تكريم الفنانة كارولين عزمي، تقديرًا لمسيرتها الفنية ودورها في دعم وتشجيع الشباب.

وجاء تكريم كارولين عزمي ضمن فعاليات الملتقى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنظيم المشترك بين إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة للجامعة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، تحت رعاية جامعة الدول العربية.

تكريم الفنانة كارولين عزمي 

وأكدت كارولين عزمي، خلال تصريحات لـ«صدى البلد»، أن التكريم أسعدها، خاصة أنه جاء من داخل «بيت العرب» والمؤسسة الأكبر، جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أنها أول فنانة مصرية شابة يتم تكريمها ضمن فعاليات ملتقى القيادات العربية الشابة.

ويجمع الملتقى عددًا من القيادات والشخصيات الشبابية العربية، بهدف تعزيز التواصل بين الشباب العربي، وتبادل الخبرات والرؤى، ودعم قيم التعاون والعمل العربي المشترك.

ويأتي تكريم الفنانة كارولين عزمي في إطار الفعاليات المصاحبة للملتقى، التي تسلط الضوء على نماذج شبابية وشخصيات مؤثرة في مجالات مختلفة، بما يعكس أهمية دور الشباب في المجالات الثقافية والفنية والمجتمعية.

كارولين عزمي ملتقى القيادات العربية الشابة جامعة الدول العربية الجامعة العربية تكريم الفنانة كارولين عزمي

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