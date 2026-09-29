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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسافر ساعتين.. أولياء أمور المدارس التجريبية يستغيثون بمحافظ الجيزة بعد تسكين أبنائهم

تجمع أولياء أمور الطلاب
تجمع أولياء أمور الطلاب
أحمد زهران

تجمع أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية لغات (التجريبية) صباح اليوم الثلاثاء، أمام ديوان عام محافظة الجيزة، للمطالبة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، للتدخل العاجل وحل أزمة التسكين الجغرافي لأبنائهم من الأطفال والبراعم، عقب رفضهم الممارسات والقرارات الأخيرة الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

واحتج أولياء الأمور على توزيع أطفالهم على مدارس في أقصى جنوب محافظة الجيزة ومناطق نائية تبعد عشرات الكيلومترات عن محل إقامتهم الفعلي، مما يتسبب في إرهاق بدني وذهني كبير للطلاب، فضلاً عن الأعباء المالية والتنظيمية الباهظة التي تتحملها الأسرة في رحلة الذهاب والعودة يومياً.

وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ "تعنت" مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالجيزة وتجاهل طلبات التحويل والتحقق الجغرافي المطروحة، مشيرين إلى أن الأزمة باتت عرضاً مستمراً يلاحق أسرهم للعام الثاني والثالث على التوالي دون وضع حلول جذرية تضمن حق الطفل في التعليم بالقرب من بيئته السكنية.

كما اشتكى أولياء الأمور من الشروط الصارمة وآليات التحويل بين الإدارات التعليمية، والتي تبقي الطالب عالقاً في المدرسة البعيدة لعدة سنوات بحجة عدم وجود أماكن شاغرة في نطاقه السكني، مما يدفع الأهالي إلى تنظيم وقفات ومقابلات مع القيادات التنفيذية بالمحافظة بين الحين والآخر.

وطالب أولياء أمور الطلاب، محافظ الجيزة بسرعة إعادة توزيع الطلاب بناء على التنسيق الجغرافي الفعلي، أو فتح القاعات الملحقة وتوفير حلول بديلة تنهي المعاناة المستمرة للطلاب وأسرهم.

محافظة الجيزة تعليم الجيزة تجريبيات الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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