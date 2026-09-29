سمير عمر: تكريم القاهرة الإخبارية يحملنا مسئولية مواجهة خطاب الكراهية والفتنة

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تكريم قناة القاهرة الإخبارية ضمن فعاليات الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة "أجيال تحفظ وحدة الأمة"، يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويحمّل القناة مسئولية كبيرة لمواصلة دورها الإعلامي في الحفاظ على وحدة الأمة العربية ومواجهة محاولات شرذمتها.

وقال سمير عمر، في تصريحات لـ«صدى البلد» على هامش فعاليات انعقاد الدورة الثانية من الملتقى، إن تكريم القاهرة الإخبارية جاء ضمن تكريم عدد من الشخصيات العربية والمؤسسات التي تقدم رسالة تحافظ على وحدة الأمة وتدعم شبابها، مشيرا إلى أن هذا التقدير يعكس أهمية الدور الذي تقوم به القناة في تقديم خطاب إعلامي متزن وداعم للشباب ويسهم بقوة في الحفاظ على هذه الوحدة.

تكريم قناة القاهرة الإخبارية

وأوضح أن القناة تواصل تقديم خطاب إعلامي يواجه محاولات شرذمة الأمة، ويقدم نموذجا لمواجهة التطرف والإرهاب، ومنع السقوط في أتون الفتنة التي يعيشها أبناء الأمة العربية.

وأضاف: "نشعر بالفخر لهذا التقييم أولا، ونشعر أيضا بعظم المسئولية التي نواجهها"، مؤكدًا أن القاهرة الإخبارية ستواصل تقديم محتوى إعلامي يتصدى للتحديات التي تواجه المنطقة، ويواجه خطاب الكراهية والفتنة والشرذمة.

وأشار إلى أن هذا التكريم يمثل دافعًا للقناة للاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية، وتقديم محتوى يسهم في دعم وحدة الأمة العربية ومواجهة الخطابات التي تستهدف بث الكراهية والانقسام بين الشعوب.

ويُعقد الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة "أجيال تحفظ وحدة الأمة"، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تحت رعاية الجامعة، وبالتعاون والتنظيم المشترك بين إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة للجامعة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.