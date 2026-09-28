الجامعة العربية تطلق برنامجا تدريبيا للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية

افتتح السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية، وبحضور الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فعاليات برنامج التدريب للطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية.

ورحب السفير محمد صالح العجيري بالمشاركين في البرنامج، مؤكدًا أن تنظيمه يأتي في إطار اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتأهيل الشباب العربي وتنمية قدراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على طبيعة عمل الجامعة ودورها في دعم العمل العربي المشترك.

وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية إلى أن البرنامج يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وصقل المهارات العملية، بما يسهم في إعداد كوادر عربية شابة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعاتها.

وأكد العجيري أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحرص على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف الاستثمار في الكفاءات العربية الشابة، وتعزيز قيم التعاون والانتماء، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك ويحقق أهداف جامعة الدول العربية.