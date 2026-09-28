الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من سرقة هاتفها المحمول من داخل حقيبتها بأسلوب "المغافلة" حال تواجدها بأحد الأسواق بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 17 / الجارى حال تواجدها بأحد الأسواق بالدائرة محل سكنها إكتشفت سرقة هاتفها المحمول "بأسلوب المغافلة"، وعقب تمكنها من الحصول على مقطع فيديو يوثق قيام إحدى السيدات بسرقته قامت بنشره بمواقع التواصل الإجتماعى ليتسنى ضبطها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "الظاهرة بمقطع الفيديو" (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

