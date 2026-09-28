مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

تصدر الفنان جميل عزيز محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بجلطة في أحد شرايين القلب، وخضوعه لتدخل طبي عاجل لإنقاذه.

تفاصيل مرض جميل عزيز

وكشف جميل عزيز عن حالته الصحية من داخل المستشفى، موضحا أنه يتلقى الرعاية الطبية داخل قسم القلب بالمستشفى الإيطالي، بعد تعرضه لجلطة في أحد شرايين القلب.

وأكد الفنان أن الأطباء تعاملوا مع الحالة في الوقت المناسب، وخضع لقسطرة قلبية تم خلالها تركيب دعامة في الشريان المصاب، مع استمرار خضوعه للرعاية الطبية والملاحظة.

وطمأن جميل عزيز جمهوره ومحبيه على حالته، معربا عن حمده لله بعد نجاح التدخل الطبي، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الآن في رعاية القلب بالمستشفى الإيطالي.. الحمد لله، جلطة بشريان من شرايين القلب وتم التعامل معها في الوقت المناسب من خلال القسطرة وتم تركيب دعامة.. ربنا حنين قوي».

جميل عزيز يكشف عن اللحظات الصعبة قبل اكتشاف الجلطة

وفي أحدث تصريحات له بعد الأزمة الصحية، تحدث جميل عزيز عن تفاصيل ما شعر به قبل نقله إلى المستشفى، كاشفا عن إحساس شديد بالألم والضغط في منطقة الصدر، في مشهد دفعه إلى الخضوع للفحوصات الطبية التي كشفت عن وجود جلطة بأحد شرايين القلب.

وجاء التدخل الطبي بشكل سريع، إذ خضع الفنان للقسطرة وتركيب الدعامة، وهو ما سمح بالتعامل مع انسداد الشريان في الوقت المناسب، وفقا لما أعلنه بنفسه عن حالته الصحية.

ما هي جلطة القلب التي تعرض لها جميل عزيز؟

وتحدث جلطة القلب عندما يتعرض أحد الشرايين التي تغذي عضلة القلب للانسداد، ما يؤدي إلى انخفاض أو توقف تدفق الدم والأكسجين إلى جزء من عضلة القلب.

وتعد سرعة اكتشاف الأعراض والحصول على الرعاية الطبية من العوامل المهمة في التعامل مع الجلطات القلبية، ولذلك فإن ظهور أعراض مثل ألم أو ضغط شديد في الصدر، أو ضيق التنفس، أو التعرق الشديد، أو الغثيان، أو الألم الممتد إلى الذراع أو الكتف أو الفك، يستدعي طلب المساعدة الطبية العاجلة.

ما أسباب الإصابة بجلطة القلب؟

ولم يعلن جميل عزيز حتى الآن عن سبب طبي محدد وراء إصابته بالجلطة، لذلك لا يمكن نسب الأزمة إلى التدخين أو التوتر أو الكوليسترول أو أي عامل آخر دون وجود تصريح طبي واضح.

وبشكل عام، يمكن أن ترتبط جلطات القلب بعوامل متعددة، من بينها تراكم الترسبات الدهنية داخل شرايين القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، ومرض السكري، والتدخين، وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني، إضافة إلى عوامل وراثية وعمرية.

أحدث تطورات حالة جميل عزيز

ولا يزال الفنان يتلقى الرعاية الطبية عقب إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، بينما لم يصدر حتى الآن إعلان موثق عن موعد خروجه من المستشفى.

وفي تطور آخر، وجه جميل عزيز رسالة شكر إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد مساندته له خلال أزمته الصحية الأخيرة وحرصه على الاطمئنان عليه.

آخر أعمال جميل عزيز

وعلى المستوى الفني، جاءت الأزمة الصحية بعد مشاركة جميل عزيز في عدد من الأعمال الدرامية، وكان من أحدث ظهوراته مسلسل «عين سحرية»، كما شارك في مسلسل «قسمة العدل».

ويمتلك الفنان رصيدا من المشاركات في الدراما المصرية، من بينها مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود» ومسلسل «ظل الرئيس»، إلى جانب أعمال فنية أخرى خلال مسيرته.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع خبر إصابة جميل عزيز بالجلطة، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة، خاصة بعدما كشف الفنان أن التدخل الطبي تم في الوقت المناسب.