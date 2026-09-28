سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

تباين سعر الدولار في مصر مطلع تعاملات الأسبوع، وغلب التراجع علي أغلب تداولات العملة الخضراء.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026،، وفقاً لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

جاء أعلى سعر شراء للدولار اليوم عند مستوى 51.75 جنيه، في حين سجّل أقل سعر بيع للدولار 51.72 جنيه.

أما متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية فقد بلغ 51.71 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم

تصدّر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى الأسعار اليوم، حيث بلغ سعر الشراء لديه 51.75 جنيه وسعر البيع 51.85 جنيه.

وتساوي سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، والمصرف العربي الدولي (AIB)، عند سعر شراء موحد بلغ 51.66 جنيه، وسعر بيع 51.76 جنيه.

ووصل الدولار في بنك قناة السويس وبنك نكست (NXT) عند سعر شراء عند 51.70 جنيه وسعر بيع عند 51.80 جنيه.

بينما جاء سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

أما بنك HSBC مصر فقد حافظ على استقرار سعره دون تغيير عند 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند مستويات 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) عند 50.82 جنيه و 50.92 جنيه للبيع، دون أي تغيير يُذكر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأظهرت أخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي استقرار سعر الدولار عند 51.65 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار المعلنة من مركز دعم واتخاذ القرار الخاص بالعملات.