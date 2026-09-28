أسعار العملات العربية في البنوك الآن

استقرت أسعار العملات العربية بداية تعاملات الأسبوع الجاري، علي تراجعات طفيفة.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة في بنك مصر.

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين

تداول سعر الدينار الكويتي، وهو الأعلى قيمة بين العملات العربية والأجنبية، عند 164.00 جنيه للشراء و168.24 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الحنيه المصري نحو 13.72 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري اليوم نحو 14.05 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري لنحو 13.39 جنيه للشراء و14.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار البحريني اليوم حوالي 135.04 جنيه للشراء و137.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال العُماني امام الجنيه المصري عند 132.35 جنيه للشراء و134.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري 72.40 جنيه للشراء و73.11 جنيه للبيع.

استقرار العملات العربية .. وتراجع كبير في سعر الدينار الكويتي

وتشهد حركة العملات العربية اليوم حالة الاستقرار النسبي مع تراجعات طفيفة، باستثناء الدينار الكويتي الذي شهد أكبر نسبة تراجع في سعر البيع بين العملات الخليجية.

وتظل متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستثمرين والمسافرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة والسفر بين مصر والدول العربية.