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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 24-9-2026

العملات العربية
العملات العربية
ولاء عبد الكريم

 

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بينما شهدت بعض العملات استقرارًا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

ويستعرض «صدى البلد» أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 13.65 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويعد الريال السعودي من العملات العربية الأكثر طلبًا في السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال مواسم العمرة والحج.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.97 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 162.28 جنيه للشراء و167.41 جنيه للبيع، ليسجل أعلى قيمة بين العملات العربية المتداولة أمام الجنيه المصري.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 13.04 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

تداول سعر الريال العماني عند نحو 131.43 جنيه للشراء و133.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

بلغ سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي المصري نحو 134.11 جنيه للشراء و136.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري نحو 71.62 جنيه للشراء و72.69 جنيه للبيع.

الدول العربية في صدارة الاستثمارات الأجنبية في مصر

وتأتي الدول العربية ضمن أبرز مصادر الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تشير بيانات حديثة صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تصدر الإمارات والسعودية قيمة المساهمات العربية في الشركات التي تم تأسيسها في مصر خلال النصف الأول من العام.

وبلغت مساهمات كل من الإمارات والسعودية نحو 1.6 مليار جنيه، بنسبة 13.1% للإمارات و13.05% للسعودية من إجمالي المساهمات خلال الفترة محل البيانات.

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