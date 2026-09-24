وزير التعليم: نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية تجاوز الأرقام والإحصاءات

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج المراحل الثلاث الأولى من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية ، يتجاوز الأرقام والإحصاءات، إذ يقف خلف كل رقم طفل أحرز تقدمًا، ومعلما حوّل ما تلقاه من تدريب إلى ممارسة فعلية، ومدرسة أسهمت في تحويل الصعوبات إلى فرص

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن تجربة المراحل السابقة أثبتت أنه عندما يتم تحديد فجوات التعلم بدقة، وتقديم الدعم المناسب للمعلمين، وتوجيه التدخلات بصورة مستهدفة، وقياس التقدم بعناية، يستطيع الأطفال إحراز تقدما حقيقيا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية يأتي بناءً على الخبرة المتحققة خلال المراحل السابقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج وتعزيز أثره، بالتوازي مع إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب، بما يجمع بين الركيزتين الأساسيتين للتعلم التأسيسي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطموح يتمثل في أن يمتلك الأطفال القدرة على القراءة والفهم، والتعامل مع الأرقام بثقة ومنطق، وأن تتوافر لديهم الأسس التي تمكنهم من مواصلة التعلم طوال حياتهم.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقييم يمثل عنصرًا محوريًا في هذه الجهود، ليس فقط لتحديد من نجح ومن لم ينجح، ولكن للإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية: أين يقف هذا الطفل الآن، وما الذي يحتاج إليه، وما الذي يتعين علينا القيام به بعد ذلك، موضحًا أن هذه هي الآلية التي تتحول من خلالها الأدلة والبيانات إلى إجراءات فعلية، والتي تتطور من خلالها النظم التعليمية.

جدير بالذكر أنه ، كانت قد انطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والمرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية ، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ومن المقرر أن تشهد الفعالية استعراض أهداف البرامج الجديدة وخطط تنفيذها، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات الطلاب الأساسية في اللغة العربية والحساب، ودعم العملية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

وتأتي البرامج ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم نحو تعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، من خلال برامج تدريبية وتعليمية تستهدف تطوير قدراتهم في القراءة والكتابة والحساب.