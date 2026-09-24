إيهاب الخطيب يكشف مفاجآت عن ميزانية الزمالك: العجز بتاعك بتسده منين؟

كشف الإعلامي إيهاب الخطيب، عن تفاصيل جديدة بشأن أرقام التعاقدات وميزانيات الأندية، متوقفًا عند تصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حول حجم إنفاق النادي وإيراداته خلال الموسم.

وقال الخطيب خلال ظهوره عبر قناة الأهلي ببرنامج «هنا الأهلي»: «كان بيتقال الأهلي الملياري.. وتعالى شوف الصفقات، إمام عاشور بـ200 مليون، وزيزو بـ200 مليون، وتريزيجيه بـ300 مليون».

وأضاف: «يحضرني هنا قول الفيلسوف اليوناني سقراط: تحدث حتى أراك.. وشوفنا إمبارح تصريحات هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، لما قال إن الزمالك بيصرف مليار جنيه في الموسم، وإيراداته 500 مليون، يعني فيه خسائر سنوية حوالي 500 مليون جنيه».

وتابع: «لو كل لاعب عقده 3 سنين بس، إحنا بنتكلم عن ميزانية كرة قدم توصل لـ3 مليار جنيه، ودي أمور طبيعية في كرة القدم، لكن قبل كده كنا بنسمع كلام عن عقود الأهلي: موثقة ولا لأ؟ واللعب النظيف، ويطلع رئيس شركة الكرة في الأهلي يوضح ويتكلم في الإعلام».

وأوضح: «أنا مش عايز أتكلم عن اللعب النظيف، لأن ده ملف شائك، لكن لما يكون عند نادي خسائر بالشكل ده، والإيرادات مش مكفية، هنا هتدخل تحت عباءة اللعب المالي النظيف، ودي قصة كبيرة».

وواصل الخطيب: «قاعد تقول عقد زيزو بـ5 مليون، وسيبت العقود اللي اتعملت بألف جنيه؟ ده كلام لا يُعقل. واتقال إن فيه لاعب برازيلي جه بـ200 ألف دولار، ولو مشي نكتشف إنه اتدفع فيه 3 مليون دولار في سنة واحدة».

واختتم إيهاب الخطيب حديثه قائلًا: «بتسألوا فلوس الأهلي منين؟ الأهلي طلع ميزانيته.. وسؤالي الوحيد: العجز بتاعك ده بتسده منين؟ والفلوس دي بتيجي منين؟ في الآخر كل حاجة بتبان قدام الجميع».