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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت والجبس والزلط اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

الأسمنت والحديد
الأسمنت والحديد

شهدت أسواق مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، تحركات متباينة في أسعار الحديد محليًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار عدد من منتجات الصلب والخامات في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر.

وفيما يلي يرصد «صدى البلد» أحدث تحركات أسعار الحديد، إلى جانب أسعار الأسمنت والجبس والزلط في الأسواق المحلية، وفقًا للبيانات المتاحة.

أسعار الحديد عالميًا اليوم

ارتفعت أسعار معظم منتجات الصلب والخامات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر، حيث سجلت خردة HMS 1&2 بنسبة 80:20 في السوق التركي، منشأ الولايات المتحدة، نحو 398 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 8 دولارات على أساس أسبوعي.

واستقر خام الحديد بنسبة 62%، منشأ أستراليا، عند نحو 99 دولارًا للطن دون تغيير عن الأسبوع السابق.

أسعار البيلت عالميًا

ارتفع سعر البيلت الروسي FOB بنحو 5 دولارات ليسجل 470 إلى 480 دولارًا للطن.

كما زاد سعر البيلت التركي المستورد من دول رابطة الدول المستقلة CIS بنحو 10 دولارات، ليتراوح بين 525 و535 دولارًا للطن.

وفي المقابل، تراجع سعر البيلت الصيني FOB بنحو 5 دولارات ليسجل 465 إلى 470 دولارًا للطن.

أسعار حديد التسليح عالميًا

قفز سعر حديد التسليح التركي FOB بنحو 20 دولارًا للطن، ليتراوح بين 630 و650 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار لفائف الأسلاك التركية بنحو 45 دولارًا للطن، لتصل إلى 660 و670 دولارًا للطن.

أسعار الصلب المسطح واللفائف عالميًا

ارتفع سعر اللفائف المدرفلة على الساخن الروسية FOB بنحو 3 دولارات، ليسجل 505 إلى 510 دولارات للطن.

كما زاد سعر اللفائف المدرفلة على البارد، بسماكة 1 ملليمتر، من الصين FOB بنحو 10 دولارات، ليتراوح بين 660 و670 دولارًا للطن.

أسعار الحديد في مصر اليوم

تباينت أسعار الحديد في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 362 جنيهًا ليسجل 38050 جنيهًا للطن.

وفي المقابل، سجل حديد عز ارتفاعًا طفيفًا، ليبلغ متوسط سعر الطن نحو 39781.6 جنيه، بزيادة قدرها 59.65 جنيه.

أسعار أنواع الحديد في السوق المحلية

سجل حديد بشاي للصلب نحو 39956 جنيهًا للطن، ليأتي ضمن أعلى مستويات الأسعار المسجلة.

وبلغ سعر طن حديد العتال نحو 39500 جنيه.

وسجل كل من حديد المراكبي وحديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن حديد الكومي نحو 38500 جنيه.

فيما سجل حديد مصر ستيل نحو 37500 جنيه للطن، ليأتي عند أدنى مستوى سعري بين الأنواع المذكورة في البيانات.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تختلف أسعار الأسمنت في السوق المحلية وفقًا لنوع المنتج والشركة والموزع والمنطقة، وتشمل حركة التداول أنواع الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت المقاوم، والأسمنت المخلوط، والأسمنت الأبيض.

ولم تتضمن البيانات المتاحة أسعارًا محددة لكل نوع من أنواع الأسمنت اليوم، لذلك لا يتم إدراج أرقام غير مؤكدة.

أسعار الجبس اليوم في مصر

تتباين أسعار الجبس في السوق المحلية بحسب الشركة المنتجة ونوع المنتج ودرجة الجودة، وتشمل الأسواق أنواع الجبس المستخدمة في أعمال التشطيبات والبناء.

وتختلف الأسعار من مصنع إلى آخر ومن منطقة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الزلط اليوم في مصر

تختلف أسعار الزلط وفقًا لنوعه ومقاسه ومصدره، ويستخدم بصورة أساسية في أعمال الخرسانة والتشييد.

وتتأثر الأسعار المحلية بتكاليف النقل والمسافات بين مواقع المحاجر ومناطق البيع ومشروعات البناء.

حركة أسعار مواد البناء في الأسواق

وتعكس التحركات الأخيرة في الأسواق العالمية اتجاهًا صعوديًا في عدد من منتجات الصلب، خاصة الخردة والبيلت وحديد التسليح ولفائف الأسلاك، بينما جاءت الزيادة في منتجات الصلب المسطح محدودة، مع استقرار أسعار خام الحديد.

وتنعكس حركة أسعار الخامات والمنتجات العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والنقل، على تطورات سوق مواد البناء محليًا.

الحديد الأسمنت مواد البناء

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