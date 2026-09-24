اليوم .. «شارع الفن» يواصل فعالياته بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة بالمنيا

تواصل مبادرة «شارع الفن» فعالياتها بمحافظة المنيا، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وذلك على كورنيش النيل أمام ديوان عام محافظة المنيا، حيث تنطلق الفعاليات في تمام الساعة السادسة مساءً، في إطار برنامج ثقافي وفني مفتوح يتيح للجمهور الاستمتاع بالفنون والتراث والمشاركة في أنشطة إبداعية متنوعة.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الفعاليات الثقافية والفنية تمثل مسارًا مهمًا لبناء الوعي وتنمية الإبداع، مشيرًا إلى أهمية استثمار المناسبات الثقافية والسياحية والأماكن العامة في تقديم أنشطة متنوعة تصل إلى المواطنين في أماكن تجمعهم، وتوفر فرصًا لاكتشاف المواهب وتنمية قدراتها، بما يسهم في الارتقاء بالذوق العام وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالفنون والتراث.

وتتضمن فعاليات «شارع الفن» معرضًا للكتاب، إلى جانب ورش فنية متنوعة تشمل الرسم على الوجه، والديكوباج، والصلصال، والحرف اليدوية، فضلًا عن أنشطة تفاعلية للأطفال، وعروض فنية وتراثية، من بينها عروض كورال الأطفال والفنون الشعبية، بما يوفر أجواءً تجمع بين الثقافة والفن والترفيه، وتتيح للجمهور التفاعل المباشر مع مختلف الفنون.

وتنظم الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، ضمن جهود نشر الثقافة والفنون وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الثقافية، والوصول بها إلى المواطنين في الفضاءات العامة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

