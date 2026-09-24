روبيو: الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو خلال السنوات المقبلة

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قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقاتها خلال السنوات المقبلة مع غينيا بيساو.

جاء ذلك خلال تهنئة ماركو روبيو، اليوم / الخميس / غينيا بيساو؛ بمناسبة احتفالها بالعيد الوطني.

وأضاف روبيو - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية - "نيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأحر التهاني إلى شعب غينيا بيساو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والخمسين للبلاد".

وتابع "تقدر الولايات المتحدة شراكتها الاقتصادية المتنامية مع غينيا بيساو، لا سيما في قطاع الطاقة. ونحن نعمل معا على تعميق تعاوننا وتوسيع فرص التجارة والاستثمار بما يعود بالنفع على الشعبين".