مدبولي: مصر تدعم الدولة اللبنانية وحريصة على مساندة مؤسساتها الوطنية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ثوابت الموقف المصري الداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص مصر على مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يحفظ استقرار لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، ويدعم قدرة مؤسسات الدولة على الاضطلاع بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة.

وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة اللبنانية، برئاسة الرئيس جوزيف عون، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لاستثمار مختلف الفرص والمسارات الرامية إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء، مؤكدًا دعم مصر لكل ما من شأنه تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واحترام استقلالها، ودعم مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وتمكينه من القيام بدوره في حفظ أمن البلاد واستقرارها.

من جانبه، أعرب دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عن بالغ تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن المواقف المصرية الداعمة للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومشيدًا بالدور المصري الداعم للبنان في مختلف الظروف، وحرص القاهرة على مساندة لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد/ نواف سلام تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق ومواصلة التشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود الدولة اللبنانية لتعزيز الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية، معربًا عن حرص الحكومة اللبنانية على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.