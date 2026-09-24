قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس تيار الحكمة العراقي: نحرص على التشاور مع الرئيس السيسي لخفض التصعيد
الرئيس السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي ويؤكد حرص مصر على أمن واستقرار العراق
الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق
حياته في خطر .. آخر تطورات الحالة الصحية لنجل سفير الاحتلال في أمريكا المُصاب بحادث دهس
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن
الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد
أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء للعلم والاعتدال حول العالم
كرنك ولغات وبالمصري.. إطلاق تطبيقات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا
مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: مصر تدعم الدولة اللبنانية وحريصة على مساندة مؤسساتها الوطنية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
كتب محمود مطاوع

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة. 

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ثوابت الموقف المصري الداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص مصر على مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يحفظ استقرار لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، ويدعم قدرة مؤسسات الدولة على الاضطلاع بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة.

وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة اللبنانية، برئاسة الرئيس جوزيف عون، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لاستثمار مختلف الفرص والمسارات الرامية إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء، مؤكدًا دعم مصر لكل ما من شأنه تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واحترام استقلالها، ودعم مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وتمكينه من القيام بدوره في حفظ أمن البلاد واستقرارها.

من جانبه، أعرب دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عن بالغ تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن المواقف المصرية الداعمة للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومشيدًا بالدور المصري الداعم للبنان في مختلف الظروف، وحرص القاهرة على مساندة لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد/ نواف سلام تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق ومواصلة التشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود الدولة اللبنانية لتعزيز الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية، معربًا عن حرص الحكومة اللبنانية على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الوزراء لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

عمرو زهران

إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

البنزين

هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

ترشيحاتنا

الدكتور علي أحمد السقاف، أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة عدن

أستاذ اقتصاد بجامعة عدن لصدى البلد: الاقتصاد اليمني خسر 120 مليار دولار وإنقاذه في 3 خطوات.. 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قلقيلية وطولكرم ويعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قلقيلية وطولكرم ويعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

روبيو: الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو خلال السنوات المقبلة

روبيو: الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو خلال السنوات المقبلة

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد