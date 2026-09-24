لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي

يُوجّه البنك المركزي المصري؛ عملاء البنوك بصورة مستمرة نحو الحفاظ على سرية حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية في ظل التطورات التي يتخذها الهاكرز والمحتالون لسرقة الحسابات البنكية.

وتأتي تلك التحركات التي يتخذها البنك المركزي المصري بمعاونة ما يقارب من 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا يعمل داخل مصر؛ من أجل تعزيز الثقافة المصرفية وزيادة ثقة المتعاملين مع المؤسسات البنكية وفروعها سواء الأفراد أو الكيانات والمؤسسات.

ونشر البنك المركزي المصري رسائل تحذيرية للعملاء يتضمن مفادها بعدم تسليم البطاقات البنكية ATM، لأي شخص غريب عند ماكينات الصراف الآلى.

وشدد البنك المركزي ألا يكون هناك أشخاص بالقرب من العميل أثناء عمليات السحب من الماكينة لمعرفة الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي.

ويستمر البنك المركزي المصري في اطلاق هشتاجات جديدة لزيادة التوعية المصرفية من بينها #معًا_نكافح_الاحتيال