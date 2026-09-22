البنك المركزي: الأصول النقدية للبنوك تسجل 174.5 تريليون جنيه في فبراير 2026

ارتفعت الأصول النقدية للبنوك في فبراير الماضي إلى 174.561 مليار جنيه مقابل 166.242 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ160.42 مليار جينه في ديسمبر 2025.

وكشف تقرير صادر البنك المركزي المصري عن وصول أصول 24.92 تريليون جنيه فبراير الماضي و 24.5 تريليون جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ24.1 تريليون جنيه في ديسمبر السابق.

وسجل حجم الأصول من الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة 8.14 تريليو جنيه في فبراير الماضي مقابل 7.8 تريليون جنيه في يناير 2026 ومقارنةبـ 7.71 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.

وبلغت أرصدة قروض البنوك في مصر 2.6 تريليون جنيه في فبراير السابق مقابل 2.8 تريليون جنيه في يناير 2026 ومقارنة بـ 2.71 تريليون جنيه في ديسمبر 2026.ر