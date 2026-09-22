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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير المناعة.. فوائد خارقة للثوم.. تعرف عليها

الثوم
الثوم

لا تقتصر فوائد الثوم على تقوية المناعة فقط، بل يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الهامة. 

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي نكشف لكم أهم فوائد الثوم. 

تخفيف السعال والبرد 

تتعدد فوائد تناول الثوم النيء، إذ يُعتقد أن له القدرة على تخفيف السعال ونزلات البرد لدى الأطفال والبالغين.

وتشير الأبحاث إلى أن استخدام الثوم قد يساعد في تخفيف أعراض الاحتقان لدى الأطفال. 

صحة القلب

يُفيد الثوم صحة القلب لاحتوائه على الأليسين، وهو مركب يمنع أكسدة الكوليسترول الضار (LDL) هذا يُخفض مستويات الكوليسترول ويُحسّن صحة القلب، كما يُقلل تناول الثوم بانتظام من خطر الإصابة بجلطات الدم، وبالتالي يُساعد على الوقاية من الانسداد التجلطي ويُساعد الثوم أيضاً على خفض ضغط الدم، لذا فهو مفيد  لمرضى ارتفاع ضغط الدم .

يحسن وظائف الدماغ 

تشير العديد من الدراسات إلى أن الثوم قد يكون مفيدًا لصحة الدماغ بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وقد يكون فعالًا في الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر والخرف. 

 يحسن الهضم 

تتحسن مشاكل الجهاز الهضمي بإضافة الثوم النيء إلى النظام الغذائي، فقد أظهر الثوم النيء فوائد جمة للأمعاء، كما أنه يقلل الالتهابات ويساعد تناول الثوم النيء على التخلص من الديدان المعوية ومن فوائد الثوم أنه يعزز نمو البكتيريا النافعة ويقلل من البكتيريا الضارة، ما يُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

ينظم نسبة السكر في الدم

تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري قد يلاحظون تحسنًا في مستويات السكر في الدم لديهم عن طريق تناول الثوم النيء، ولكن يجب دائمًا استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هذا مفيدًا لحالتك قبل إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

الثوم فوائد الثوم فوائد الثوم الصحية المناعة نسبة السكر السكر

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