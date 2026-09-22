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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مطواة في القلب.. السجن المشدد لشاب قتل صديقه في مصر القديمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة حكمها بالسجن المشدد 15 سنة في حق متهم بقتل شاب في مصر القديمة.


أحالت النيابة العامة المتهم، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح أبيض وتعاطي جوهر الحشيش المخدر، في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وجاءت القضية برقم 559 لسنة 2026 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2026 كلي جنوب القاهرة، وتعود وقائعها إلى 15 يناير 2026، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، على خلفية خلاف سابق بينهما، وتربص به حتى نشبت مشادة بينهما.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، بحسب الاتهام، أشهر سلاحًا أبيض «مطواة» خلال المشاجرة، ولاحق المجني عليه بعدما حاول الفرار، قبل أن يسدد إليه طعنة نافذة استقرت بمنطقة القلب، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه نُقل إلى المستشفى عقب إصابته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة.

استمعت النيابة إلى عدد من شهود الواقعة، حيث قال أحد أقارب المجني عليه إنه كان برفقته خلال توجههما لحضور حفل عيد ميلاد، وأن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، قبل أن يشهر المتهم سلاحًا أبيض ويلاحق المجني عليه عقب فراره.

وأضاف الشاهد أن المتهم تمكن من اللحاق بالمجني عليه وسدد إليه طعنة استقرت في منطقة القلب.

وأدلى شاهدان آخران بأقوال متقاربة، فيما قال قائد القارب الذي شهد بداية المشاجرة إنه شاهد الخلاف بين الطرفين، قبل أن تتطور الواقعة عقب صعود المجني عليه من المرسى.

كما تضمنت التحقيقات أقوال معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، الذي أفاد بما توصلت إليه التحريات بشأن ملابسات الواقعة، واتهمت التحريات المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وأشارت النيابة العامة إلى فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، والعثور على مقاطع مصورة متعلقة بالحادث، جرى تفريغها بمعرفة الإدارة العامة للمساعدات الفنية وإرفاقها بأوراق القضية.

وكشف تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب بجرح طعني نافذ بالصدر، عبر المسافة الضلعية الخامسة اليسرى، وأحدث إصابة بالبطين الأيسر للقلب ونزيفًا بالتامور وتجويف الصدر.

وانتهى التقرير إلى أن الإصابة جائزة الحدوث من مثل السلاح الأبيض المضبوط، وأن الوفاة نتجت عن الإصابة الطعنية وما أحدثته من نزيف أدى إلى صدمة نزفية غير مرتجعة.

وإلى جانب اتهام القتل العمد، أسندت النيابة العامة إلى المتهم إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن إحراز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 

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