زيلينسكي يعلن جاهزية اتفاق جديد بشأن الطائرات المسيرة بالتزامن مع وصوله إلى نيويورك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقا جديدا بشأن الطائرات المسيرة جاهز للتوقيع، وذلك بالتزامن مع وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، أن نحو 20 اجتماعا مقررا له، تشمل لقاءات مع الرئيس الأمريكي، وقادة أوروبيين، وأعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، ورؤساء منظمات دولية، ومسؤولي شركات أمريكية كبرى، ومراكز بحثية.

ولم يحدد زيلينسكي الدول التي ستشارك في اتفاق الطائرات المسيرة، مضيفا أن "الأولوية الأولى لأوكرانيا هي تقريب السلام وحماية أرواح شعبها".

وأشار إلى أن بلاده ستطرح "مقترحات أمنية محددة" وإجراءات لخفض التصعيد من شأنها "تقريب نهاية الحرب"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أوكرانيا تسعى إلى تعزيز دفاعاتها الجوية وضمان توفير التمويل الكافي من شركائها.